Zo wordt het weer tijdens de jaarwisseling: weinig wind, wel kans op een bui

Tijdens de jaarwisseling staat geen grootschalige regen en wind op het programma, maar een paar lichte buitjes zijn wel mogelijk zoals het nu lijkt. Een groot verschil met vorig jaar, want toen had de jaarwisseling te maken met veel wind en werden diverse vuurwerkshows afgelast. Gaat (vuurwerk)mist dan dit jaar een rol spelen? De kans is niet zo groot, volgens meteoroloog Robert de Vries.

Op oudejaarsdag trekt er in de vroege ochtend een lijntje over met een paar buien van noord naar zuid. Voor de rest valt er nog een enkele bui, maar is er ook nog af en toe ruimte voor de zon. De temperatuur komt in de middag rond een graad of 4 in het zuidoosten te liggen en in het westen en noordwesten een graad of 7.

Tijdens de jaarwisseling kan er in het kustgebied een bui voorkomen. In het binnenland is het op de meeste plaatsen wel droog, maar komt er wel veel bewolking voor. De wind komt uit een westelijke richting en is zwak tot matig. Tijdelijk zou het zicht in het binnenland even terug kunnen lopen door het vuurwerk, maar doordat er nog wel wat stroming is, blijven de dampen niet lang hangen.

Op nieuwjaarsdag volgen in de loop van de dag meer buien vanuit het noordwesten. Daarbij zal de wind ook gaan aantrekken. De temperatuur wordt op de eerste dag van 2026 tussen de 4 en de 7 graden.

Records

Tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023 was het recordwarm, want om 00:00 precies lag het kwik in De Bilt op 15,5 graden. Elders in het land waren op dat tijdstip nog hogere temperaturen gemeten, want in het Limburgse Ell kwam het tot 16,6 graden. Ook van 2006 naar 2007 was het bijzonder zacht met 12,1 graden.

Aan het einde van de vorige eeuw beleefden we juist een bijzonder koude jaarwisseling. In De Bilt lag het kwik rond middernacht van 1996 naar 1997 op -11,9 graden. In Maastricht was het toen -14,3 graden en door de ijzige wind voor het gevoel -23 graden. In 1970 en 1979 kwam het tot tijdens de jaarwisseling ook tot strenge vorst.