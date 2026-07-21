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Vakantieweer in Europa: waar schijnt de zon en waar valt regen?

Weerbericht

Vandaag, 15:50

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Ga je de komende dagen op vakantie of ben je al onderweg? Dan wil je natuurlijk weten wat voor weer je kunt verwachten. Van tropische hitte rond de Middellandse Zee tot wisselvallige dagen in Scandinavië en op de Britse Eilanden: dit is de weersverwachting voor de populairste vakantiebestemmingen van Nederlanders.

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In heel Nederland zijn de zomervakanties inmiddels begonnen. Komende (zwarte) zaterdag is het weer absolute topdrukte op de Europese wegen, met name in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is Duitsland het populairste vakantieland onder Nederlanders. Op de voet gevolgd door Frankrijk, dat op nummer twee staat. Spanje sluit volgens de CBS-cijfers de top drie. Ook gaan veel Nederlanders naar onze zuiderburen. België staat op nummer vier, gevolgd door Italië op plaats vijf.

Zon, hitte en soms een stevige donderbui

De zonaanbidders komen in de landen rond de Middellandse Zee goed aan hun trekken. Hier blijft het voorlopig zeer warm, met zelfs op de stranden temperaturen van rond de 30 graden. Door de aanhoudende droogte blijft het risico op natuurbranden groot. In de binnenlanden van Spanje, maar ook in Turkije, is het zelfs zinderend heet en loopt het kwik op tot rond de 40 graden.

Ook in de Balkanlanden houdt de zomerhitte stand, al kunnen daar soms een paar verfrissende regen- en onweersbuien vallen. Langs de Kroatische kust loopt de temperatuur 's middags met gemak op tot boven de 30 graden. Een duik in de Adriatische Zee, met watertemperaturen rond de 26 graden, levert dan een welkome verkoeling op.

Frisser, aangenamer of wisselvalliger

In Ierland en Schotland is het wisselvallig en zelfs wat frisjes, met 's middags temperaturen van 15 tot 20 graden. In Engeland is het een paar graden warmer, met ruim 25 graden in Londen.

Ook in Noorwegen, Zweden en Finland is het weer verre van stabiel en wordt alleen in het zuiden lokaal de 20 graden gehaald. Ook in Denemarken wisselen zon en enkele buien elkaar af, maar ligt de temperatuur een paar graden hoger.

Ga je op vakantie bij de oosterburen? Dan ontkom je ook niet aan enkele buien, maar met temperaturen rond de 25 graden is het er wel aangenaam zomerweer. Na veel zon en warmte krijgen de Alpenlanden vanaf het weekend te maken met stevige buien.

Vakantieweer in eigen land

Bij ons in Nederland is het even wat minder warm zomerweer. Voor velen is dat een verademing vergeleken met de hitte van vorige week. Als de zon schijnt, is het heerlijk vakantieweer, maar er ontstaan soms ook veel stapelwolken en vooral woensdag vallen enkele buien.

Op sommige plaatsen in Nederland laat de zomer zich nog wel zien, zoals aan de kust bij Noordwijk aan Zee. Beeld: Els Bax

Op sommige plaatsen in Nederland laat de zomer zich nog wel zien, zoals aan de kust bij Noordwijk aan Zee. Beeld: Els Bax

Richting het weekend wordt het weer wat warmer, maar vanaf zondag neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui weer toe. Volgende week lijkt het vervolgens vrij rustig en aangenaam zomerweer te worden, met temperaturen ruim boven de 20 graden en af en toe een bui.

Door Dennis Wilt

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