Zwaar noodweer dreigt in Noord-Italië en Centraal-Europa: zo bereid je je voor

In delen van Noord-Italië en Centraal-Europa wordt woensdag noodweer voorspeld. Vooral in Noord-Italië, rond het Gardameer, worden zware tot zeer zware onweersbuien verwacht. Ook in het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en het zuiden van Duitsland kunnen de weersomstandigheden lokaal gevaarlijk worden. Vakantiegangers in met name Noord-Italië worden geadviseerd om maatregelen te nemen.

De ANWB meldt woensdag dat het noodweer in bovengenoemde regio's kan bestaan uit grote hoeveelheden neerslag in korte tijd, intense bliksemactiviteit, zeer grote hagelstenen en mogelijk zware windstoten. De combinatie van hagel en harde wind kan schade veroorzaken aan voertuigen en gebouwen, maar ook aan caravans en kampeermiddelen.

Dreigt het weer gevaarlijk te worden? Dan waarschuwt het KNMI je met de bekende weercodes geel, oranje en rood. Maar het kan wel eens voorkomen dat je uiteindelijk niets van dat gevaarlijke weer merkt. In bovenstaande video leggen we je daar meer over uit.

Voorzorgsmaatregelen tegen noodweer

Vakantiegangers worden door de autoriteiten en meteorologen geadviseerd om maatregelen te nemen, met name in het gebied rond het Gardameer. De ANWB adviseert vakantiegangers om de auto in een parkeergarage, onder een overkapping of op een andere beschutte plek te parkeren waarbij het voertuig ook snel verplaatst kan worden, als dit nodig zou zijn. Indien dit niet mogelijk is, wordt aangeraden de ramen, lampen en het dak af te dekken.

Tenten, caravans en campers moeten ook tegen hagelschade beschermd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van een speciale hagelbeschermhoes. Zonneschermen moeten ingerold worden voordat het noodweer losbarst. Dit geldt ook voor tuinmeubilair en losse voorwerpen. Ook wordt geadviseerd om noodruitfolie en ducttape mee op reis te nemen om beschadigde autoruiten tijdelijk af te kunnen dichten.