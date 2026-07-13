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Bewoners snikhete flat ontvluchten woning: 'Woon weer bij mijn moeder'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:51

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Bloedheet. Iets anders kun je het niet noemen. Het is bijzonder warm in de LOUIS-flat in Almere, die een paar jaar geleden is omgebouwd van kantoorpand tot woonruimte. Sommige bewoners ontvluchten het pand, zoals Mark. Hij gaat al drie zomers lang naar zijn moeder om de temperaturen, die soms oplopen tot boven de 30 graden, te vermijden.

Mark vindt het bizar, vooral omdat woningcorporatie De Alliantie volgens hem te weinig actie heeft ondernomen. De corporatie spreekt dat tegen. Hoewel De Alliantie het goed vindt dat bewoners zich uitspreken, zegt de corporatie dat er al meerdere maatregelen zijn getroffen. De bewoners staan niet alleen: de SP heeft de klachten verzameld en zet zich in voor verbeteringen.

Hoe warm het is in de flat, wat De Alliantie eraan doet en hoe de SP hoopt te helpen, zie je in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

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