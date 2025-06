Warme dag op komst, maar de regen laat niet lang op zich wachten

Na de tropische hitte van zaterdag, kunnen we ons ook zondag opmaken voor een warme dag. Ondanks dat de temperatuur in het hele land zal gaan zakken, kan het in het uiterste oosten nog 32 tot 33 graden worden. Van deze hitte moeten we volgende week wel weer afscheid nemen, want pas op woensdag keren de warme temperaturen terug, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Hoewel het in het oosten nog tropisch warm kan worden, trekt er zondagmiddag een koufront naar het oosten over het land. In de loop van de middag is het vlak aan zee nog maar 20 tot 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot krachtig. In het oosten kan er een enkele bui vallen.

Zondagavond- en nacht zijn er opklaringen, maar in de loop van de nacht verschijnt er ook meer bewolking vanuit het westen en uiteindelijk zullen er in het noordwesten enkele buien vallen. De temperatuur zakt naar 15 tot 17 graden. Aan zee blijft het stevig waaien.

Regenachtige start van de week

Maandag start de week met veel bewolking en trekken er enkele buien over het land. In de middag wordt het overal droog en klaart het flink op vanuit het westen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten en rond de 23 graden in het zuidoosten bij een matige tot krachtige westenwind.

Dinsdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook enkele buien en ligt de temperatuur een stuk lager met gemiddeld 21 graden. Woensdag keert de zomerwarmte terug en wordt het gemiddeld 26 graden. In het zuidoosten en oosten kan het zelfs 28 graden worden. Daarbij is er geregeld zon en blijft het tot de avond droog. Donderdag vallen er weer buien en gaat de temperatuur omlaag naar 22 graden.