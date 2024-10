Verwacht een sombere herfstdag: grijs en druilerig weer op komst

Vandaag kunnen we rekenen op een grijze en sombere dag, aldus weervrouw Laura Osinga. De zon laat zich nauwelijks zien en het weerbeeld wordt op veel plaatsen druilerig. In de ochtend trekken er al enkele lichte regenbuien over het land, vooral in het oosten. Gedurende de dag zal de regen afnemen, maar motregen blijft op verschillende plekken mogelijk.

Vooral in het westen en zuidoosten kunnen er af en toe opklaringen zijn, maar het blijft grotendeels bewolkt. De temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 15 tot 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is zwak tot matig van kracht.

Zonnig in het weekend

Ook woensdag verwacht Osinga veel bewolking, maar blijft het, op wat lichte regen na, droog. Vanaf donderdag is er iets vaker ruimte voor de zon, vooral in het weekend. De temperatuur zakt dan iets naar 13 graden, maar dat is nog steeds zacht voor begin november.

Beeld: Chris Biesheuvel, Tuil