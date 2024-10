We genieten volop van het herfstzonnetje: 'Biertje smaakt beter in de zon dan in de kou'

Eind oktober en nog steeds genieten we van heerlijke temperaturen. Vrijdag wordt het al warm en op de meeste plekken blijft het heel zonnig. Ook in het weekend krijgen we volop de kans om van de herfstzon te genieten. Zoals in de bovenstaande video te zien is, deden veel Nederlanders dat vandaag massaal.

Vrijdag is het al vroeg druk op de wegen richting het zuiden, met lange files als gevolg. Veel Nederlanders willen zo snel mogelijk naar hun vakantiebestemming om van hun vrije dagen te genieten. Bij zeilschool De Randmeren verwachten ze aankomende week topdrukte bij de verhuur van bootjes.

Zonnige middag

Zaterdag begint grijs, vooral in het noorden. Later op de dag verdwijnen de wolken en breekt de zon door, wat zorgt voor een mooie, zonnige middag. Het kan opnieuw 20 graden worden, wat uitzonderlijk zacht is voor deze tijd van het jaar. Zondag trekt een koufront over dat koelere lucht met zich meebrengt. In de ochtend kan er wat regen vallen, maar in de middag klaart het weer op. De temperatuur ligt dan rond de 16 graden.

N a het weekend zorgt een hogedrukgebied voor rustig weer, maar de lucht blijft vochtig door de wind vanaf zee.