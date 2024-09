Nazomers weekend voor de deur met volop zon en aangename temperaturen

De jas kan dit weekend nog even in de kast blijven. Het wordt een prachtig nazomers weekend met volop zon en aangename temperaturen. Vrijdag is het zonnig en droog met een vrij stevige oostenwind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 23 graden.

Ook zaterdag blijft het zonnig en er staat aanzienlijk minder wind. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden. In het zuiden van het land en langs de duinen in Holland kan het met 25 graden zelfs nog een graadje warmer worden. Op de Waddeneilanden blijft het iets koeler, met temperaturen rond de 21 graden.

Zon gaat flink schijnen

Zondag begint de dag met prima weer, en vooral in het noorden blijft de zon flink schijnen. In het zuiden neemt de bewolking echter toe, en daar kan later op de dag een bui vallen. In de avond neemt in het hele land de kans op regenbuien toe, net voordat de astronomische herfst zijn intrede doet. De temperaturen schommelen zondag tussen de 21 en 24 graden, en er staat weinig wind.