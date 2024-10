Weerrecord verbroken: het is officieel de warmste 25 oktober ooit gemeten

Je hebt het vast wel gemerkt, maar het weer lijkt meer op nazomer dan herfst. Vrijdag om 14.50 uur liep de temperatuur in De Bilt op tot 18,4 graden. Daarmee is het officieel de warmste 25 oktober sinds 1901. Het oude warmterecord was 18,3 graden in 1953. De temperatuur kan nog verder oplopen tot 19 graden. Lokaal is het nóg warmer geworden. In het zuiden werd vandaag zelfs ruim de 20 graden aangetikt. Zo warm was het niet eerder op deze datum in Nederland.

Geschreven door Jordi Huirne

Met een zuidenwind komt uitzonderlijk zachte lucht vanuit Spanje en Frankrijk onze kant op. Op deze datum is het daardoor nog nooit zo zacht geweest als vandaag. De temperatuur kan in de middag oplopen tot 19 graden. Normaal is het eind oktober een graad of 13.

Nummer 24

Het warmterecord van vrijdag staat niet op zichzelf. Als alle datumrecords van dit jaar in De Bilt bij elkaar op worden geteld (minimum- en maximumtemperatuur) komt het totaal aantal warmterecords uit op 24, tegen 0 kouderecords. In meer dan honderd jaar metingen waren er zelden zoveel warmterecords. Het jaar 2018 telt er ook 24 en bovenaan staat 2015 met 26 warmterecords.

Deze eeuw telt jaarlijks gemiddeld 15 dagrecords, waarvan 1 kouderecord tegenover 14 warmterecords. In een stabiel, niet opwarmend klimaat, zou deze verhouding gelijk moeten zijn.

Ander gevoel

Toch hebben wellicht veel mensen niet het gevoel dat we zoveel warmterecords hebben gehaald en dat kan goed kloppen. De meeste records zijn namelijk in de nacht gehaald. Zo is vrijdag het zevende warmterecord gehaald wat betreft de maximumtemperatuur, terwijl veertien jaren een hogere score hadden.

Als naar de nachten wordt gekeken, dan was het maar liefst zeventien dagen recordwarm wat betreft de minimumtemperatuur. In 2015, het vorige record, verliepen vijftien nachten recordwarm in De Bilt. Nu al een record is absurd, want het jaar is nog lang niet afgelopen.

Ook zaterdag uitzonderlijk zacht

Het zachte najaarsweer is nog niet afgelopen. Zaterdag is er opnieuw flink wat zon en kan de temperatuur in De Bilt klimmen naar 19 tot mogelijk zelfs een afgeronde 20 graden. Een datumrecord zit er dan niet in, want in 2006 werd het op 26 oktober maar liefst 22,1 graden.

Zondag, het begin van de wintertijd, brengt een koufront koudere lucht met zich mee. De dag begint druilerig, maar in de middag breekt de zon door. Het wordt hooguit 16 graden. Na het weekend is het vaak kil met mist en bewolking, de temperatuur doet dan nog een stapje terug.