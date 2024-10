Ongekend warm voor 25 oktober: Eindhoven breekt record met 20 graden

Niet eerder was het zo warm in ons land op 25 oktober. Om 14.50 uur werd het in Eindhoven maar liefst 20,0 graden. Het is de eerste keer op deze datum dat de temperatuur ergens in het land boven 20 graden uitkomt. Het oude landelijke warmterecord was 19,7 graden, gemeten in Maastricht in 1949. In 2013 werd dit record op weerstation Ell (Limburg) nog geëvenaard.

Door meteoroloog Jordi

De temperatuur kan in het zuiden van het land nog verder oplopen tot 21 graden. In de zon voelt het nog wat warmer aan en is het heerlijk genieten in het bos of op het terras. Toch is het niet overal zo zonnig. Het uiterste noorden heeft te maken met hardnekkige bewolking en op de Wadden is het hooguit 15 graden.

Nog een warme dag

Zaterdag lijkt het weer erg op dat van vrijdag. De wind waait opnieuw uit het zuiden en voert warme lucht aan uit Zuid-Europa. Na een regionaal wat grijze start schijnt in de middag de zon weer flink. Opnieuw loopt de temperatuur op tot een graad of 20. In het zuiden kan het 21 of plaatselijk 22 graden worden. Een dagrecord is dit overigens morgen niet, want op 26 oktober 2006 werd het in het Limburgse Arcen 23,3 graden.

Als het zaterdag in De Bilt 20,0 graden of warmer wordt, is dit de 103e warme dag van 2024. Gemiddeld telt een jaar maar 93 van deze zogenaamde officiële warme dagen en slechts tien jaren kwam het aantal hoger uit dan dit jaar.

Zondag maakt een koufront een eind aan het warme weer als de wind naar het noordwesten draait. Na een druilerige ochtend breekt in de middag de zon door, maar wordt het hooguit 16 graden. Volgende week is het kil en vochtig met vaak mist en bewolking. De temperatuur doet dan nog een stapje terug en de zon is maar weinig te zien.

Recordlaat

Het kan overigens nog warmer in deze tijd van het jaar. Op 27 oktober 1937 werd het in Maastricht nog 25,2 graden, de meest late zomerse dag ooit gemeten. In 2022 werd het zelfs op 29 oktober nog bijna zomers warm, met 24,6 graden in Eindhoven.

In november wordt het in het huidige klimaat gemiddeld eens in de vijf jaar nog ergens 20 graden, voor het laatst in 2020. Op 12 november 1926 was sprake van de meest late warme dag ooit gemeten, in Sittard werd het precies 20 graden.