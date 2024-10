Herfstdag met zomergevoel: we stevenen af op een warmterecord

Het wordt, wat het weer betreft, een perfect einde van de week: we krijgen een warme vrijdag en het is op de meeste plaatsen ook nog eens zonnig. En daar blijft het niet bij. In het weekend krijgen we ook genoeg kans om van de herfstzon te genieten.

De dag begint vrijdag bewolkt, met af en toe een bui in het noordoosten. In het zuiden schijnt de zon wel al in de ochtend. In de loop van de middag wordt het in de meeste gebieden zonnig, maar het noorden blijft bewolkt, vooral in het Waddengebied.

De temperatuur daar ligt rond de 15 graden, terwijl het verder naar het zuiden 20 graden kan worden. Het oude record in De Bilt staat op 18,3 graden uit 1953, en dat kan dus verbroken worden. Later op de dag trekken de wolken weg, maar 's nachts is er in het noorden kans op mist en lage bewolking. Het wordt niet kouder dan 10 graden.

Zonnig weekend

Zaterdag begint grijs, vooral in het noorden. Zodra de wolken verdwijnen, hebben we een mooie zonnige middag in het vooruitzicht. Het kan weer 20 graden worden, wat uitzonderlijk zacht is. Op zondag komt er een koufront aan dat koelere lucht met zich meebrengt. In de ochtend kan er wat regen vallen, maar in de middag klaart het op. De temperatuur ligt dan rond de 16 graden.

Na het weekend zorgt een hogedrukgebied voor rustig weer, maar de lucht blijft vochtig door de wind die van zee komt.

Beeld: Jessie van Neer, Beesel (Limburg)