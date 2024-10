We gaan morgen weer warmterecords verbreken: 'Zal nazomers warm voelen'

Gooi die warme trui maar aan de kant, want het is de komende dagen zeer zacht en aangenaam herfstweer. Vrijdag wordt het gemiddeld 19 graden en kan het in het zuiden ruim 20 graden worden, daarmee worden de warmterecords voor 25 oktober verbroken! Ook zaterdag schijnt de zon en blijft het bijzonder zacht voor eind oktober.

Geschreven door Jordi Huirne

Vrijdag en zaterdag komt er met een zuidenwind opmerkelijk zachte lucht vanuit Spanje en Frankrijk onze kant op. De warme trui mag dus plaatsmaken voor een T-shirt, want in de zon zal het nazomers aanvoelen, zeker in het zuiden van het land waar de temperatuur zowel vrijdag als zaterdag de 20 graden kan overschrijden.

Toch begint de vrijdag niet meteen zonnig, want er trekken wolkenvelden over het land en vooral in het noordoosten is er kans op een bui. In de middag wordt het vanuit het zuiden zonnig en droog en loopt de temperatuur op tot gemiddeld 19 graden. Alleen in het Waddengebied, waar bewolking wat langer kan blijven hangen, is het een paar graden koeler.

Warmste 25 oktober

De kans is zeer groot dat het huidige officiële datumrecord voor 25 oktober wordt verbroken. Zo was het in 1953 in De Bilt 18,3 graden, terwijl nu 19 graden op het programma staat.

Landelijk was het in het verleden nog iets warmer, maar de 20 graden is nooit gehaald op deze datum. Zo werd het in 1949 op de vliegbasis van Maastricht 19,7 graden. Ook in 2013 werd het 19,7 graden in het Limburgse Ell. Dit jaar zou het zomaar een graad warmer kunnen worden en gaan deze oude records uit de boeken.

Ook zaterdag blijft het zeer zacht en rustig herfstweer met flink wat zon en vergelijkbare temperaturen. Een warmterecord zit er dan niet in, want in 2006 werd het op 26 oktober maar liefst 22-23 graden en deze temperaturen zijn nu te hoog gegrepen. Vanaf zondag krijgen we meer bewolking, mist en soms een spat regen, ook wordt het dan minder zacht.

De mist zorgt soms ook voor mooie plaatjes:

0:53 In beeld: de enorm dichte mist in Nederland

Zelden zoveel warmterecords

Als we vrijdag daadwerkelijk het datumrecord verbreken, staat het totaal aantal warmterecords van De Bilt (minimum- en maximumtemperatuur) op 24, tegen 0 kouderecords. In meer dan honderd jaar metingen waren er zelden zoveel warmterecords. Het jaar 2018 telt er ook 24 en bovenaan staat 2015 met 26 warmterecords.

Deze eeuw telt jaarlijks gemiddeld 15 dagrecords, waarvan 1 kouderecord tegenover 14 warmterecords. In een stabiel, niet opwarmend klimaat, zou deze verhouding gelijk moeten zijn

Ander gevoel

Toch hebben wellicht veel mensen niet het gevoel dat we zoveel warmterecords hebben gehaald en dat kan goed kloppen. De meeste records zijn namelijk in de nacht gehaald. Zo wordt vrijdag het 7 e warmterecord gehaald wat betreft de maximumtemperatuur, terwijl 14 jaren een hogere score hadden.

Kijken we naar de nachten, dan was het maar liefst 17 dagen recordwarm wat betreft de minimumtemperatuur. In 2015, het vorige record, verliepen 15 nachten recordwarm in De Bilt. Nu al een record is absurd, want het jaar is nog lang niet afgelopen.