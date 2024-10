Pas op: volgende week veel mist verwacht, meteoroloog waarschuwt

Woensdag was er nog code geel van kracht en donderdagochtend liepen er wegwerkzaamheden uit: de (zware) mist van de afgelopen dagen is niemand bespaard gebleven. De komende twee dagen zal het een stuk minder mistig zijn, maar meteoroloog Jordi Huirne waarschuwt: volgende week wordt het een erg mistige week.

Mist is voor veel automobilisten een doorn in het oog. Omdat de weg erg moeilijk te zien is, is de kans op ongelukken groter. Pas daarom volgende week dus op als je de weg op gaat.

De mist zorgt soms ook voor mooie plaatjes:

0:53 In beeld: de enorm dichte mist in Nederland

"De komende twee dagen is er sprake van een droge zuiderwind, die er voor zorgt dat we geen last hebben van mist", legt Huirne uit. "Maar vanaf zondag komt er een vochtige lucht vanuit de zee onze kant op. Omdat er weinig wind staat, blijft die vocht hangen."

En in deze tijd van het jaar wordt de zon steeds zwakker, gaat Huirne verder. "Dus wordt het steeds moeilijker voor de zon om de mist op te lossen. De mist kan dus moeilijker verdwijnen."

Er staat ons dus een kille, mistige week te wachten.

Tips voor in het verkeer

Als je de weg op gaat als het erg mistig is, is het belangrijk om je rijstijl aan te passen. Rijkswaterstaat heeft een aantal tips op een rijtje gezet.