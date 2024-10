Werkzaamheden lopen uit door mist, uur extra reistijd op A1

Weggebruikers op de A1 bij Deventer hebben donderdagochtend veel last van wegwerkzaamheden, die later klaar zijn dan gepland. Tussen Deventer-Oost en Apeldoorn-Zuid staat in de richting van Amersfoort bijna een uur file, meldt de ANWB.

Twee rijstroken op de snelweg zijn dicht, waardoor rond 07.00 uur een file stond van 16 kilometer.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden uitgelopen door de dichte mist. Hoelang het oponthoud gaat duren, is volgens de wegbeheerder nog niet bekend.

ANP