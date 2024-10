Code geel van kracht vanwege mist in oosten van het land

In het oosten van het land is code geel van kracht vanwege mist. De waarschuwing geldt in de provincies Overijssel en Gelderland, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) woensdagavond.

Volgens het weerinstituut komt in die provincies plaatselijk dichte mist voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Later woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan de mist zich verder uitbreiden, aldus het KNMI, dat zegt dat vooral verkeer er last van kan hebben.

De waarschuwing ging in om 20.00 uur en is vooralsnog geldig tot 10.00 uur donderdagochtend.

ANP