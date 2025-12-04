Zwerm met vallende sterren op komst: tientallen per uur te zien

Volgend weekend zijn mogelijk tientallen vallende sterren te spotten. In de nacht van 13 op 14 december kunnen er op het hoogtepunt tot wel 85 vallende sterren per uur door de nachtelijke hemel schieten.

Om de vallende sterren goed te kunnen zien, moet het weer wel meewerken. Daarnaast kan het licht van de maan het bijzondere spektakel wat verstoren. Wie de vallende sterren wil zien, moet zaterdagavond richting het oosten kijken en zondagochtend naar het westen.

Volgens de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) kunnen er volgend weekend dus per uur tientallen vallende sterren te zien zijn. Het gaat om de jaarlijkse meteorenzwerm 'Geminiden'. Het is een van de bekendste meteorenzwermen.

Vallende sterren zijn vaker te zien. Eerder probeerden tientallen mensen dit magische fenomeen te spotten:

1:15 Urenlang naar de hemel staren om vallende ster te spotten

De Geminiden heten zo omdat de meteoren uit het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini) lijken te komen. In werkelijkheid gaat het om minuscule deeltjes steen en gruis van de zogenoemde planetoïde Phaethon. Elk jaar in december komt de aarde door die stofwolk. Als zo'n deeltje in de dampkring verbrandt, zien wij dat als een kort, gelig lichtspoor aan de hemel: een meteoor.

Supermaan

Aanstaande vrijdag is er ook een bijzondere verschijning te zien in de lucht. Tijdens pakjesavond kun je namelijk een supermaan bewonderen. Doordat de maan iets dichter bij de aarde staat, lijkt ze groter en helderder dan anders. Het is de tweede supermaan van dit jaar.