Zie de maan schijnt door de bomen: supermaan op Pakjesavond

Vrijdag 5 december is het volle maan, maar deze keer is ze iets feller en groter dan normaal. We spreken dan van een supermaan, en dat is al de tweede keer dit jaar. De vorige keer was op 5 november. Doordat de maan iets dichter bij de aarde staat, lijkt ze groter en helderder dan anders. Hoe kan dat, en is het bijzonder? Onze weerman Robert de Vries legt het uit.

Gemiddeld genomen hebben we elke maand één keer een volle maan. Zoals bekend geeft de maan zelf geen licht, maar weerkaatst ze het zonlicht. De maan draait in ongeveer 27 dagen om de aarde. Tijdens die baan verandert de hoek tussen de zon, aarde en maan. Daardoor zien wij steeds een ander deel van de verlichte kant van de maan: dat zijn de maanfasen. We kennen nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier.

Bij een volle maan staan de zon, aarde en maan ongeveer op één lijn. De zon verlicht dan volledig de kant van de maan die naar de aarde gericht is.

Wat is een supermaan?

Een supermaan is een volle maan die dichter bij de aarde staat dan normaal, waardoor ze groter en helderder lijkt aan de hemel. De maan draait in een ellipsvormige baan om de aarde. De gemiddelde afstand tot de maan is ongeveer 384.450 kilometer. Het dichtste punt ligt rond de 356.000 kilometer, en het verste punt op zo'n 405.500 kilometer afstand. Dat is een verschil van ongeveer 50.000 kilometer.

Vrijdag staat de maan op een afstand van 363.932 kilometer. Dat is relatief dichtbij. Daarna beweegt ze weer iets verder weg van de aarde. Op 20 december staat ze op 402.721 kilometer afstand.

Volgend jaar een nieuwe kans

De omstandigheden zijn niet ideaal, want er trekken flink wat wolken over het land. Toch maakt vooral het oosten tijdens Pakjesavond kans op een paar opklaringen. Met een aantrekkende wind is het dan letterlijk: hoor de wind waait door de bomen, en zie de maan schijnt door de bomen.

De volgende supermaan is volgend jaar te zien, op de dag voor kerst: 24 december.