Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Temperatuur loopt op: derde warmterecord deze week

Weerbericht

Vandaag, 13:57

Link gekopieerd

De temperatuur in De Bilt steeg woensdag om 13:40 naar 15,3 graden en daarmee was het 87 jaar oude datumrecord uit 1939 gesneuveld. Toen werd het op deze dag 15,0 graden. Het is het derde datumwarmterecord van deze week en ook van dit jaar, en waarschijnlijk nog niet het laatste deze week. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Ook donderdag en vrijdag kan er weer een record worden gemeten; het lijkt zelfs nog iets warmer te worden.

Voor een landelijk record moet het kwik boven de 17,6 graden komen. In 1939 werd deze temperatuur gemeten in Sittard en Gemert. Mogelijk gebeurt dat later deze middag nog in het zuiden of zuidoosten van het land.

Wadden

Niet overal is het even warm. Op de Waddeneilanden komt de temperatuur nauwelijks boven de 10 graden uit en dat heeft te maken met het koude zeewater in deze tijd van het jaar. Langs de kust ligt de watertemperatuur nu ongeveer tussen de 6 en 8 graden. Als de wind over dit koude oppervlak waait, blijft de temperatuur vaak achter. Een bekend fenomeen in het voorjaar en aan het begin van de zomer.

21 jaar geleden hadden we deze dag een bijzonder kouderecord. Boven een dik pak sneeuw daalde de temperatuur in de Noordoostpolder op 4 maart 2005 naar -20,7 graden. Daarmee is dit de laagste temperatuur die ooit in maart in Nederland is gemeten.

Hogedrukgebieden

Tot en met begin volgende week zitten hogedrukgebieden in onze omgeving nog stevig in het zadel. Storingen blijven op afstand, het is droog en zeer zacht voor de tijd van het jaar. Doordat de temperatuur een fractie minder hoog uitpakt en de datumrecords uit het verleden wat scherper staan, is de kans op een nieuw record kleiner.

Door Robert de Vries

Lees ook

Warmterecord in zicht op zonnige lentedag
Warmterecord in zicht op zonnige lentedag
Lenteweer houdt voorlopig aan: 'Meer warmterecords gaan sneuvelen'
Lenteweer houdt voorlopig aan: 'Meer warmterecords gaan sneuvelen'
Warmste 2 maart ooit gemeten: ruim 16 graden in De Bilt
Warmste 2 maart ooit gemeten: ruim 16 graden in De Bilt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.