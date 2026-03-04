Temperatuur loopt op: derde warmterecord deze week

De temperatuur in De Bilt steeg woensdag om 13:40 naar 15,3 graden en daarmee was het 87 jaar oude datumrecord uit 1939 gesneuveld. Toen werd het op deze dag 15,0 graden. Het is het derde datumwarmterecord van deze week en ook van dit jaar, en waarschijnlijk nog niet het laatste deze week. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Ook donderdag en vrijdag kan er weer een record worden gemeten; het lijkt zelfs nog iets warmer te worden.

Voor een landelijk record moet het kwik boven de 17,6 graden komen. In 1939 werd deze temperatuur gemeten in Sittard en Gemert. Mogelijk gebeurt dat later deze middag nog in het zuiden of zuidoosten van het land.

Wadden

Niet overal is het even warm. Op de Waddeneilanden komt de temperatuur nauwelijks boven de 10 graden uit en dat heeft te maken met het koude zeewater in deze tijd van het jaar. Langs de kust ligt de watertemperatuur nu ongeveer tussen de 6 en 8 graden. Als de wind over dit koude oppervlak waait, blijft de temperatuur vaak achter. Een bekend fenomeen in het voorjaar en aan het begin van de zomer.

21 jaar geleden hadden we deze dag een bijzonder kouderecord. Boven een dik pak sneeuw daalde de temperatuur in de Noordoostpolder op 4 maart 2005 naar -20,7 graden. Daarmee is dit de laagste temperatuur die ooit in maart in Nederland is gemeten.

Hogedrukgebieden

Tot en met begin volgende week zitten hogedrukgebieden in onze omgeving nog stevig in het zadel. Storingen blijven op afstand, het is droog en zeer zacht voor de tijd van het jaar. Doordat de temperatuur een fractie minder hoog uitpakt en de datumrecords uit het verleden wat scherper staan, is de kans op een nieuw record kleiner.