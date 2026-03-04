Warmterecord in zicht op zonnige lentedag

Er staat woensdag weer een warmterecord voor de deur. De dag begint in het zuiden met plaatselijk mist of lage bewolking, maar verder schijnt de zon volop. Ook in de middag is er bijna geen wolkje aan de lucht. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

De rest van de week blijft het lentegevoel hangen, maar na het weekend neemt de kans op buien iets toe en daalt de temperatuur.

Hoe warm het woensdag en de rest van de week gaat worden, zie je in bovenstaande video.