Warmterecord in zicht op zonnige lentedag

Weerbericht
Vandaag, 07:13 - Update: 1 uur geleden
Er staat woensdag weer een warmterecord voor de deur. De dag begint in het zuiden met plaatselijk mist of lage bewolking, maar verder schijnt de zon volop. Ook in de middag is er bijna geen wolkje aan de lucht. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.
De rest van de week blijft het lentegevoel hangen, maar na het weekend neemt de kans op buien iets toe en daalt de temperatuur.
Hoe warm het woensdag en de rest van de week gaat worden, zie je in bovenstaande video.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.