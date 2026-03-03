Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lenteweer houdt voorlopig aan: 'Meer warmterecords gaan sneuvelen'

Weerbericht

Vandaag, 07:23 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Wie dacht dat na de warmste 2 maart ooit het zonnige lenteweer voorlopig voorbij zou zijn, heeft het mis. Volgens de weerkundige kalender is de lente al van start gegaan, en het weer houdt zich daar deze eerste week van maart ook aan. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt dinsdag.

Deze week kunnen er nog meer warmterecords gaan sneuvelen, maar tijdens de donkere uurtjes koelt het nog wel flink af.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Warmste 2 maart ooit gemeten: ruim 16 graden in De Bilt
Warmste 2 maart ooit gemeten: ruim 16 graden in De Bilt
Lente barst los: zon en tot 18 graden in aantocht
Lente barst los: zon en tot 18 graden in aantocht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.