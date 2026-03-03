Lenteweer houdt voorlopig aan: 'Meer warmterecords gaan sneuvelen'

Wie dacht dat na de warmste 2 maart ooit het zonnige lenteweer voorlopig voorbij zou zijn, heeft het mis. Volgens de weerkundige kalender is de lente al van start gegaan, en het weer houdt zich daar deze eerste week van maart ook aan. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt dinsdag.

Deze week kunnen er nog meer warmterecords gaan sneuvelen, maar tijdens de donkere uurtjes koelt het nog wel flink af.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.