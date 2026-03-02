Volg Hart van Nederland
Lente barst los: zon en tot 18 graden in aantocht

Weerbericht

Vandaag, 07:10 - Update: 4 uur geleden

De lente is officieel begonnen en Moeder Natuur lijkt dat meteen te vieren. Na een frisse nacht met temperaturen rond de 5 graden staat een zonnige en droge dag op het programma. Vooral in het zuiden kan het kwik flink oplopen.

In het westen en noorden trekken nog wat sluierwolken over, maar op veel plekken schijnt de zon uitbundig. Met een matige zuidenwind wordt het ongeveer 13 graden in het Waddengebied. In het zuiden kan het lokaal zelfs 18 graden worden.

Maandagavond en in de komende nacht blijft het vrij helder. De temperatuur zakt dan naar zo'n 4 graden. Echt koud wordt het dus niet, maar een jas is in de late uurtjes geen overbodige luxe.

Ook dinsdag laat de zon zich geregeld zien. Er trekken af en toe wolkenvelden over, maar er staat weinig wind en het blijft droog. De maxima komen opnieuw uit rond de 15 graden.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

