Warmste 2 maart ooit gemeten: ruim 16 graden in De Bilt

Om 14.50 uur steeg het kwik in De Bilt naar 16,1 graden. Daarmee is het maandag officieel de warmste 2 maart sinds het begin van de metingen in 1901. Het vorige record stamde uit 1959. Toen werd het 16,0 graden. Het zachte weer is de komende dagen nog niet voorbij, zegt meteoroloog Robert de Vries. Er zijn namelijk meer datumrecords mogelijk.

Tot zeker volgende week maandag staan we onder invloed van hogedrukgebieden. Het blijft droog en, op een paar wolkenvelden na, is er volop ruimte voor de zon. De middagtemperaturen liggen daarmee ver boven het gemiddelde. In deze tijd van het jaar hoort het in de middag ongeveer 9 graden te zijn.

Vaker warmterecords

Dinsdag en ook donderdag komt de temperatuur in de buurt van recordwaarden voor 3 en 5 maart. Toch zeggen een paar datumrecords op zichzelf nog niets over het klimaat. Dat wordt duidelijker als je het aantal warmterecords en kouderecords over een langere periode met elkaar vergelijkt. Daaruit blijkt dat er in de afgelopen 30 jaar veel meer warmterecords zijn gemeten dan kouderecords.

Vorige week hadden we ook al te maken met hoge temperaturen. Op 25 februari werd opnieuw een datumrecord gemeten. In Maastricht liep de temperatuur op tot 19,8 graden. Daarmee was het landelijk de warmste 25 februari ooit gemeten. Officieel, daarvoor moet in De Bilt een record worden gebroken, gebeurde dat die dag net niet.

Halve meter sneeuw in maart

Het contrast met 21 jaar geleden is groot. Op 2 maart 2005 kreeg het noorden van het land te maken met een enorme hoeveelheid sneeuw. In Friesland viel op meerdere plekken een halve meter. Twee dagen later noteerde het KNMI-weerstation in Marknesse -20,7 graden. Dat is tot op de dag van vandaag de laagste maarttemperatuur sinds het begin van de metingen in ons land.