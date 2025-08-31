Terug

Start september niet koud, maar wel met regen

Weerbericht

Vandaag, 08:48

September begint met wisselvallig weer. Dat zegt weerman Robert de Vries van Hart van Nederland. De meteorologische herfst begint maandag met wat buien. Toch wordt het niet koud.

De zon zal de komende week tussen de buien door geregeld te zien zijn. Het wordt tussen de 21 en 23 graden. Daarmee is het niet koud voor de tijd van het jaar.

Opvallend is dat de herfst al in volle gang lijkt en dat de bladeren al van de bomen vallen. Dat is eerder dan normaal en komt volgens deskundigen door de droogte van afgelopen zomer.

