Mooi weer voorbij: buien en onweer liggen op de loer

Op de dag dat SBS6 30 jaar bestaat, is het helaas geen weer voor een feestje. Na dagen vol zonneschijn laat de zon zich een stuk minder zien en neemt de kans op buien toe. Met 26 graden op de teller kan het donderdag flink plenzen, met zelfs kans op onweer.

In de ochtend is de meeste kans op regen in het westen, waarna het buiengebied verder trekt richting het oosten en noordoosten. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag trekken de meeste buien weg. De temperatuur daalt dan naar zo'n 11 tot 15 graden.

Enkele bui kan vallen

Vrijdagochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar daarna blijft het een tijdlang droog. Met temperaturen tussen de 20 en 24 graden wordt het in de loop van de dag wat bewolkter, met opnieuw kans op enkele buien.

In het weekend wordt het weer wat wisselvalliger. Zaterdag vallen er enkele buien, maar de zon laat zich ook geregeld zien. In de nacht van zaterdag op zondag valt wat regen, maar zondag breekt in de loop van de dag ook de zon weer door. Het wordt dan een graad of 22.

Wisselvalliger zijn

Begin volgende week start niet alleen een nieuwe maand, maar ook de meteorologische herfst. Het weer blijft licht wisselvallig, al is er dagelijks ook ruimte voor zon. De temperatuur blijft voor september nog opvallend aangenaam: tussen de 20 en 22 graden.