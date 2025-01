Somber weer houdt aan, later deze week zon met hogere temperaturen

Het weer sluit maandag perfect aan bij de meest deprimerende dag van het jaar: 'Blue Monday'. Net als de afgelopen dagen wordt het opnieuw een sombere, grijze dag met laaghangende bewolking. Ook is er hier en daar kans op motregen of natte sneeuw. Maar voor mensen die helemaal klaar zijn met deze donkere dagen is er goed nieuws: er is licht aan het einde van de tunnel.

Met name in het (noord)oosten is het maandagochtend nog mistig. In de andere delen van het land is het bewolkt met kans op lichte regen of sneeuw. In het zuiden van het land is er in de middag kans op wat zon, maar dat zal hooguit een glimp zijn. De temperatuur ligt opnieuw rond het vriespunt, maar wel iets hoger dan in het weekend.

Zon en hogere temperaturen

De dagen erna wordt het wat beter weer en gaan we een zachtere, wisselvallige periode tegemoet. Vanaf dinsdag wordt er warmere lucht aangevoerd en stijgt de temperatuur, waarbij er ook meer ruimte is voor de zon. Ook de nachten zullen minder koud zijn dan de afgelopen dagen.

Echter wordt het vanaf woensdag wisselvalliger en moeten we rekening houden met buien. Ondanks de warmere periode die we tegemoet gaan, heb je dus wel je paraplu nodig.