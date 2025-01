Na koude dagen is zacht weer op komst, vanaf woensdag komt de zon door

Na de grijze, mistige en koude dagen van de afgelopen tijd, kunnen we vanaf woensdag zachter weer verwachten. Dat meldt Weeronline. Door een verandering in de windrichting verdwijnt de mist geleidelijk, en de zuidwestenwind zorgt voor een flinke opwarming. Hierdoor is de kans op nachtvorst voorbij, en kunnen de temperaturen op sommige plekken oplopen tot zo’n 10 graden.

Maandag en dinsdag blijft er nog wel sprake van hetzelfde type weer als in de afgelopen periode, aldus het weerbureau. "Met minima die net boven het vriespunt uitkomen", blijft het nog vrij koud voor de tijd van het jaar.

De zon, die de afgelopen dagen niet wist door te breken, krijgt tussen de buien door vanaf woensdag wel weer wat ruimte. Dat weerbeeld, met maxima tot 10 graden, houdt volgens Weeronline tot in ieder geval het volgende weekend aan.

ANP