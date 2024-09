Nog even doorbijten: na regenachtig begin van de week, is er zonnig weer op komst

Na een herfstachtig weekend waarin zon en regen elkaar afwisselden, hebben we ook maandag en dinsdag de paraplu nog steeds nodig. Hoewel de week regenachtig begint, zullen we de zon in de loop van de week steeds vaker zien.

In de loop van maandagochtend is er in een groot gedeelte van het land ruimte voor de zon, maar later op de dag neemt het zonnige weer af. Regen trekt vanuit het zuidwesten het land binnen en beweegt gedurende de dag richting het noordoosten.

Maandagmiddag zal er in het hele land regen vallen en wordt het zo'n 14 tot 16 graden. Ook dinsdag blijft het een natte boel: in het midden van het land kan er zo'n 30 tot 40 millimeter regen vallen.

Paraplu niet meer nodig

De dagen daarna wordt het beter. Wolken maken plaats voor de zon, en dus kunnen we de paraplu eindelijk thuis laten liggen. In aanloop naar het weekend krijgen we een aantal fraaie dagen, waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. De temperatuur ligt rond de 16 graden, maar let op: 's nachts koelt het flink af en kan de temperatuur lokaal rond het vriespunt liggen. Hierdoor kan het dan gaan ijzelen op de weg.