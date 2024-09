Herfst in volle glorie: temperatuur keldert en buien op komst

De zomerse dagen zijn voorbij en de herfst heeft officieel zijn intrede gedaan. Dat merken we meteen, want we krijgen te maken met bewolking, regen en onweer. De temperatuur is aan het begin van de week nog mild, maar keldert daarna flink.

Maandag is er vrij veel bewolking en trekken er enkele buien over het land. Daarbij kan het lokaal onweren. Met maximaal 21 graden is het nog steeds vrij warm. De wind komt uit het zuidwesten en is nog vrij rustig. In de avond klaart het op en trekken de buien naar het noorden weg. Het koelt 's nachts af tot zo'n 10 graden.

Dinsdag trekken opnieuw buien over het land. Voor de buien uit schijnt nog even de zon, en in het noordoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 20 graden.

Herfstweer

Vanaf woensdag wordt het echt herfstweer, met flink wat regen en ook de wind trekt aan. De temperatuur gaat verder omlaag: woensdag en donderdag wordt het 17 graden, maar vrijdag nog maar 14 graden.