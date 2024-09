Het is gedaan met de zomerpret: herfst officieel begonnen

Pak de regenjassen, truien, dekens en thee maar uit de kast. De zomer is nu officieel voorbij en de herfst treedt ook echt in. Warme dagen zullen omgeruild worden voor druilerig, nat weer met kleurige bladeren aan de bomen.

Zondag klokslag 14.44 uur Nederlandse tijd was het gedaan. Toen is de zon de evenaar 'overgestoken' en nu staat de zon dus boven het zuidelijk halfrond. Vanaf nu zullen de nachten langer zijn dan de dagen. Dat is voor ons het begin van de astronomische herfst. En die zal nog wel eventjes duren. Om precies te zijn tot 21 december 10.21 uur. Dan begint de winter. De zon staat op die dag het verst van ons af, op zijn zuidelijkste punt aan de hemel, boven de Steenbokskeerkring. Dat is een denkbeeldige lijn die door landen als Chili, Brazilië, Madagaskar en Australië loopt.

Het laatste weerbericht vertelt ons dat zondag voorlopig de laatste zomerdag is:

1:00 Voorlopig laatste nazomerdag met ruim 20 graden

Na die zonnewende komt de zon weer naar ons toe. De dagen worden steeds iets langer en de nachten steeds iets korter. Op 20 maart volgend jaar om 10.01 uur gaat de zon weer over de evenaar heen, zijn dag en nacht even lang en begint de astronomische lente.

Voor weerkundigen is het najaar al drie weken onderweg. De meteorologische herfst begint altijd op 1 september.