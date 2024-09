Nog even genieten: voorlopig laatste nazomerdag, volgende week stuk wisselvalliger

Nog even genieten van een frisse duik, een verkoelend ijsje of een terrasje pakken. Vandaag is het namelijk de voorlopig laatste dag dat we van de nazomer kunnen genieten. In vrijwel het hele land stijgt de temperatuur boven de 20 graden. "In de Achterhoek kan het zelfs 25 graden worden", vertelt meteoroloog Robert de Vries.

Zondagochtend is het op veel plekken nog fris. Zo ligt de temperatuur in het noorden rond de 12 graden, terwijl het in Zeeland en Limburg met 16 graden al wat warmer is. Maar in de loop van de middag loopt het kwik op. Aan de kust blijft de temperatuur steken op ongeveer 22 graden, terwijl het in het binnenland een paar graden warmer wordt. "Zo kan het in de Achterhoek 25 graden worden. Ook de deelnemers van de Dam tot Damloop kunnen genieten van een aangename 23 graden en laat de zon zich veel zien."

Vandaag is de zon volop aanwezig, maar dat verandert vanaf volgende week. Dan wordt het een stuk kouder en wisselvalliger. "We kunnen ook flink wat regen verwachten. De temperatuur zakt naar gemiddeld 13 graden eind volgende week, de wind neemt toe en zo maakt de herfst definitief haar intrede."