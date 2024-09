Eerste herfststorm achter de rug, maar buien houden nog even aan

Na de eerste officiële herfststorm van het jaar, met windstoten van ruim 100 kilometer per uur en lokaal tot wel 70 millimeter regen, lijkt het weer iets rustiger te worden. Toch is de paraplu zaterdag nog steeds nodig, al zijn de buien minder hevig dan vrijdag.

Op dit moment trekken buien vanuit het westen over het land, al is tussen de buien door al wel flink wat ruimte voor de zon. De temperatuur ligt halverwege de ochtend rond de 10 graden. De wind is aan de kust nog krachtig, maar zal later afnemen naar windkracht 5. In de middag wordt het zo'n 15 graden, wat kouder is dan normaal voor deze tijd van het jaar, met opnieuw enkele buien.

Zondag mooie dag

In de nacht naar zondag wordt het fris, met minima rond de 3 graden in het binnenland en lokaal vorst aan de grond. Zondag belooft een mooie dag te worden met veel zon en temperaturen rond de 16 graden. Wel kan er later op de dag wat sluierbewolking ontstaan, maar de zon schijnt er grotendeels doorheen.

Na zondag keert het wisselvallige weer terug, met vooral maandag en dinsdag meer regen en weinig zon. Pas vanaf donderdag wordt het weerbeeld stabieler, met meer ruimte voor de zon.