Zo voorkom je een herfstdip tijdens de donkere dagen

De dagen worden langzaam weer korter en voor je het weet, ga je in het donker naar je werk en kom je in het donker ook weer thuis. Voel jij je rond deze tijd wat somber, vermoeider of heb je meer eetlust? Dan kan het zijn dat je last hebt van een herfstdip. Maar wat is dat precies, en hoe voorkom je het?

Een herfstdip is eigenlijk hetzelfde als een winterdip: het een leidt vaak tot het ander. Mensen kunnen zich somber gaan voelen, vermoeidheid neemt toe en de eetlust kan groeien. De oorzaak? Gebrek aan daglicht. "Mensen zitten de hele dag op kantoor en het weer maakt het onaantrekkelijk om naar buiten te gaan", legt GZ-psycholoog Najla Edriouch uit aan Hart van Nederland. Regen en storm nodigen niet bepaald uit. "Je gaat niet zomaar buiten even eten, zoals je dat in de zomer wel kan doen."

Je kan niet alleen je mentaal de herfst door helpen, maar ook je weerstand:

2:27 Het is weer herfst, hoe word je niet ziek?

Zoek het daglicht op

Hoe het komt dat we zo gevoelig zijn voor daglicht, is nog niet helemaal duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. "Daglicht maakt bepaalde stofjes aan in ons brein, waardoor we ons beter voelen," vervolgt Edriouch. "De een kan er gevoeliger voor zijn dan de ander." Toch is het geen zeldzaam verschijnsel: "Zeker honderdduizenden mensen hebben hier last van. Als je vaker een herfstdip hebt gehad, is de kans groot dat je er gevoeliger voor bent. Dan kun je beter vroeg beginnen met het opzoeken van daglicht."

Hoeveel daglicht je nodig hebt, verschilt per persoon. "Als je veel binnen zit op je werk, kun je sneller een dip krijgen als je daar gevoelig voor bent. Het belangrijkste wat je kunt doen, is elke dag in contact komen met daglicht. Het daglicht is 's ochtends het sterkst," vertelt Edriouch. Probeer bijvoorbeeld je koffie 's ochtends buiten te drinken in plaats van binnen. "Pak alles wat je pakken kan."

Daglichtlampen

Kun je écht niet naar buiten? Dan heeft Edriouch nog een goede tip: "Er bestaan speciale daglichtlampen die daglicht simuleren. Met een korte kuur van zo'n vijf tot tien dagen zou je herfstdip als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen." Deze lampen zijn gewoon verkrijgbaar, maar overleg wel even met je huisarts of het iets voor jou is. Soms worden deze lampen ook deels vergoed door de verzekering. "Je moet er niet in de avond voor zitten, want dat kan je nachtrust verstoren."

Er wordt weleens gedacht dat vitamine D-tabletjes of chocolade kunnen helpen bij een dip, maar volgens Edriouch is dat niet wetenschappelijk bewezen. "Het kan als placebo werken. Maar daglicht is echt het allerbelangrijkste."

Extra tips

Als laatste geeft Edriouch nog enkele algemene tips die kunnen helpen bij een dipje, dus ook bij een herfstdip:

Sociaal contact: Omring jezelf met mensen. Dat zorgt ervoor dat je minder somber bent en nieuwe energie krijgt.

Bewegen: Door voldoende te bewegen maakt je lichaam geluksstofjes aan waardoor je je beter voelt.

Opstaan en structuur: Tijdens de donkere dagen kan het verleidelijk zijn om in bed te blijven liggen, zeker in het weekend. Maar structuur en ritme zijn juist goed voor je gemoedstoestand. Daarnaast verhoogt vroeg opstaan de kans op een goede stemming. Zorg er dus voor dat je toch op tijd opstaat, ook in het weekend.