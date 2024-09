Eerste officiële herfststorm van het jaar is een feit: Aitor raast over het land

Storm Aitor die momenteel over Nederland trekt, is officieel de eerste herfststorm van het jaar. Tussen 07.00 en 08.00 uur kwam het in IJmuiden tot een gemiddelde windkracht 9, meldt Weeronline.

De zwaarste windstoot van 100 kilometer per uur is tot nu toe ook gemeten in IJmuiden. "Langs de hele kust en in het IJsselmeergebied worden momenteel zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur gemeten en lokaal nog wat meer", aldus Weeronline.

Hoe ontstaat een storm eigenlijk? In deze video leggen we het je uit:

2:25 Hoe ontstaat een storm?

Zeer onstuimig

Tot in de eerste helft van de middag blijft het volgens de weerdienst zeer onstuimig. Aan het begin van de middag worden de zwaarste windstoten in het Waddengebied verwacht. In de tweede helft van de middag zwakt de wind geleidelijk af.

Gemiddeld genomen dient de eerste herfststorm zich ongeveer half oktober aan. Vorig jaar kwam het op 19 september tot de eerste herfststorm. Ook op 2 en 24 november was er een officiële herfststorm. Een herfststorm komt overigens niet elk jaar voor. In bijvoorbeeld 2021 en 2022 waren er geen herfststormen, evenals in 2018 en 2019.

Hart van Nederland/ANP