KNMI waarschuwt voor storm Aitor: waar en hoe laat barst het onstuimige weer los?

Het kan een groot deel van vrijdag flink gaan spoken in de kustprovincies en Flevoland. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft code geel afgegeven voor zware windstoten die een snelheid van 75 tot 90 kilometer per uur kunnen bereiken. Op sommige plekken kan de wind zelfs snelheden van 100 kilometer per uur halen. Wanneer het precies losgaat, verschilt per provincie. Wanneer is het vandaag verstandig om te schuilen voor de grillen van Moeder Natuur?

Het KNMI waarschuwt dat de zware windstoten flinke hinder kunnen opleveren voor het verkeer. Ook bestaat er kans dat boomtakken afbreken. Rondvliegende voorwerpen, zoals dakpannen en -platen, kunnen daarnaast voor gevaar zorgen. Meteoroloog Jordi Huirne waarschuwt dat de windkracht kan oplopen tot 8 of 9. "Naast de zware windstoten kunnen we ook aardig wat regen verwachten," zegt hij.

De afgegeven code geel geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee. De weerswaarschuwing is ingegaan om middernacht en eindigt in Zeeland om 15.00 uur en in de andere regio's om 18.00 uur.

Storm Aitor: waar en vanaf hoe laat gaat het los? Zeeland: code geel van 00.00 uur tot 15.00 uur

Zuid-Holland : code geel van 00:00 uur tot 18.00 uur

Noord-Holland : code geel van 00:00 uur tot 18.00 uur

Flevoland : code geel van 02.00 uur tot 18.00 uur

Friesland : code geel van 02.00 uur tot 18.00 uur

IJsselmeergebied : code geel van 02.00 uur tot 18.00 uur

Waddeneilanden: code geel van 02.00 uur tot 20.00 uur Bron: KNMI. Laatste update 26 september 20.05 uur.

Storm Aitor

Meteoroloog Amara Onwuka van Buienradar geeft aan dat het gaat om storm Aitor, die onderweg is naar de Nederlandse kust. Verkeer moet extra oppassen voor plotselinge windstoten, vooral als je met een caravan of aanhanger de weg op gaat. Daarnaast verwacht ze overlast door vallende takken en omvallende bomen. "De bomen staan nog in blad, die zullen echt wel wat takken gaan verliezen," aldus Onwuka.

De piek van de storm wordt vrijdag rond lunchtijd verwacht, zo vertelt Onwuka. "In de kustprovincies en rondom het IJsselmeer staat dan kracht 7 of 8, maar op sommige plekken kan het zelfs windkracht 9 worden." Vooral het noorden, zoals de kop van Noord-Holland, de Wadden en Friesland, kan flinke klappen verwachten. Windstoten van boven de 100 kilometer per uur zijn daar mogelijk.

Ook voorziet ze flinke regenval. "Volgens de laatste weermodellen kan lokaal in Noord-Holland de komende 24 uur meer dan 50 millimeter aan hemelwater naar beneden komen."

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Hart van Nederland/ANP