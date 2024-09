Vergeet die paraplu niet: onstuimige dag met flinke plensbuien voor de boeg

Vergeet vrijdag niet een paraplu en warme jas mee te nemen, want het wordt een onstuimige dag. Het waait flink en er trekken plensbuien over het land. Maar er komt ook rustiger weer aan: dit weekend blijft het vrijwel droog en gaat de zon schijnen. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Mogelijk kunnen we vrijdag officieel spreken van een storm. Daarvoor moet het minstens een aantal uur gemiddeld windkracht 9 zijn. In IJmuiden wordt op dit moment al regelmatig windkracht 9 gemeten. In de kustprovincies komen ook zware windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook in het binnenland staat veel wind, met windkracht 5 tot 6.

In het binnenland begint de ochtend nog droog en met zon, maar aan zee komen al flinke plensbuien voor. In de middag trekken de buien verder het land in en gaat het overal regenen, behalve in Limburg. Daar blijft het tot in de avond droog. Via het zuidoosten trekken de buien 's avonds weg en zwakt de wind af. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden.

Komende dagen

Het weekend ziet er rustiger uit. Zaterdag valt hier en daar nog een enkele bui, maar de zon zal ook regelmatig schijnen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. In de nacht naar zondag wordt het koud, met minima rond de 2 graden en kans op vorst aan de grond.

Zondag lijkt het helemaal droog te blijven, met flink wat zon en een temperatuur van zo'n 16 graden. Na het weekend keert het wisselvallige weer terug, met opnieuw regen en wind.