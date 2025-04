Paasvuren kunnen voor overlast zorgen, vooral rookoverlast in zuidoostelijke provincies verwacht

Het is tijdens het paasweekend goed mogelijk dat rook van paasvuren in zowel Nederland als Duitsland voor overlast kan gaan zorgen. Volgens weerbureau Weeronline is zaterdag de kans hierop het grootst in de zuid(oostelijke) provincies, wanneer bij onze oosterburen de meeste vuren ontstoken worden.

In Nederland vinden de activiteiten rondom de traditionele paasvuren met name zondag- en maandagavond plaats. Door de wind uit oostelijke richtingen zondag, kan de rook van die vuren zich over grote delen van Nederland en met name het westen gaan verspreiden.

Hoe de wind maandag staat is nog niet helemaal duidelijk. Wel is "de kans groot dat de wind naar zuidelijke richtingen draait", weet het weerbureau. In dat geval houden met name de noordelijke provincies overlast door rook van paasvuren.

Afgelopen week vroeg stichting Mammoet, met een zelfgemaakte mammoet en een petitie met 1300 handtekeningen, aandacht voor de paasvuren. Barry Gepken van de stichting vertelde toen bang te zijn dat tradities als paasvuren verdwijnen:

Afgelastingen door de aanhoudende droogte van de afgelopen periode, zoals die in Borne, zijn ook in sommige andere gemeenten uiteindelijk van de baan. Door de regenval van de afgelopen dagen "is de bovenlaag van de bodem iets minder droog geworden, waardoor veel paasvuren alsnog doorgaan", aldus Weeronline.

