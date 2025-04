Ludieke tocht met mammoet om paasvuur te redden: 'Dit mag niet uitsterven'

Met een levensgrote mammoet op wielen zijn actievoerders uit het Drentse Erica zondag vertrokken richting Den Haag. Hun doel: het behouden van de paasvuurtraditie. “We willen niet dat het paasvuur net als de mammoet uitsterft,” zegt Barry Gepken van Stichting De Mammoet. Hij hoopt door middel van een aangeboden petitie met ruim 1300 handtekeningen dat het jaarlijkse vuur binnenkort erkend wordt als immaterieel erfgoed. Dinsdag hoopt de groep aan te komen in Den Haag en deze te overhandigen aan de Tweede Kamer.

De mammoet, genaamd Betsy, is ruim 2,5 meter hoog en wordt door dorpen en steden voortgetrokken aan touwen. "We hopen dat mensen ons onderweg zien en zich aansluiten bij onze actie. Dit vuur staat symbool voor saamhorigheid, verbondenheid en het afscheid van de winter," aldus Gepken. In Erica, waar het paasvuur dit jaar afgeblazen is, is Betsy zondag feestelijk uitgezwaaid.

Voor Gepken en zijn medestanders is het paasvuur meer dan een vuurstapel. “Van kinderwagen tot rollator, het hele dorp staat er elk jaar omheen. Je voelt de verbondenheid. Dat mag niet verloren gaan.”

Risico natuurbranden

Als gevolg van de droogte kunnen de meeste paasvuren in Emmen niet doorgaan. Burgemeester Eric van Oosterhout heeft vorige week besloten alleen toestemming te geven voor vier van de dertien geplande paasvuren in de Drentse gemeente. Die moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

"Ik begrijp dat dit voor veel organisaties een hard gelag is. Ze hadden zich verheugd op een mooi paasvuur, maar de droogte is zo extreem dat doorgang in verband met de veiligheid op negen locaties niet verantwoord is", zegt de burgemeester. De gemeente wil organisaties die de paasbulten al hadden opgebouwd financieel tegemoetkomen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ ANP