Opgepast als je woensdagochtend weg op gaat: overal in het land dichte mist

In grote delen van het land krijgen we woensdagochtend te maken met dichte mist. Vooral in het zuidoosten kan de mist tot in de middag aanhouden. Er staat weinig wind, waardoor de mist maar langzaam verdwijnt. Automobilisten moeten rekening houden met een drukke woensdagochtendspits.

De mist houdt op sommige momenten deze week nog aan, met name in de nacht. Vooral vrijdag zullen we lang last hebben van ochtendgrijs, wat wel sneller lijkt op te lossen door de drogere zuidenwind. Vanaf donderdag gaan we vooral in het zuiden de zon weer wat vaker zien, want dan draait de wind naar de drogere zuidhoek. Daarnaast blijft het tot na het weekend droog.

Donderdag is het ongeveer 7 graden, vanaf vrijdag moeten we het doen met maxima tussen de 3 en 6 graden. 's Nachts kan het licht tot lokaal matig vriezen, met temperaturen van 0 tot -5 graden. Dat betekent dus ruitenkrabben, maar vooral oppassen als je de weg op gaat.