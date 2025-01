Eerst mist, maar daarna schijnt de zon volop: 'Prachtig winterweer'

Het kan maandagochtend behoorlijk mistig zijn, vooral in het oosten van het land. Bovendien geldt tot het middaguur code geel in vrijwel het hele land om gladheid. Maar aan dat gure winterweer komt in de middag een eind, want dan is er volop ruimte voor zon. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

De temperatuur blijft in de ochtend hangen rond het vriespunt. In Limburg is het het koudst: daar is het -4 graden. Maandagmiddag krijgen we volgens Huirne "prachtig winterweer". Er is veel ruimte voor zon en alleen het noordwesten heeft te maken met wat meer bewolking. De temperatuur komt uit op 0 graden in Zuid-Limburg tot 5 graden in het noordwesten.

In de nacht naar dinsdag krijgen we te maken met nog één koude nacht. Het wordt in het binnenland -5 graden. Dinsdag en woensdag moeten we rekening houden met bewolking en motregen. Donderdag is er weer iets meer ruimte voor zon en de temperatuur komt dan een stuk hoger uit, op 7 graden.