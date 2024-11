Dit is wanneer je mistlampen aan mág zetten (minder snel dan je denkt)

Deze dagen is het erg mistig. Wist jij dat je je mistlampen niet zomaar aan mag zetten? Pas als er sprake is van dichte tot zeer dichte mist mag je de juiste verlichting inschakelen, legt Rico Schröder van Weeronline uit.

Meer weten over mist? Bekijk de uitlegvideo bovenaan dit artikel.

Het zicht is nog meer dan 1000 meter als het grijs en nevelig is. In het verkeer kan dan de normale rijverlichting nog aan. Als het zicht minder wordt dan 1000 meter wordt het mist genoemd, legt Rico uit. "Bij minder dan 200 meter is sprake van dichte mist en bij minder dan 50 meter van zeer dichte mist."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hinderlijk

De mistlampen mogen aangezet worden bij een zicht minder dan 200 meter. Dan is het namelijk verkeersbelemmerend. "Bij zeer dichte mist, minder dan 50 meter, mag ook het felle rode achterlicht worden gebruikt." Als je het mistachterlicht al gebruikt bij zicht meer dan 200 meter is dat juist hinderlijk voor andere weggebruikers.

Een ezelsbruggetje? 200 meter zicht staat gelijk aan twee hectometerbordjes, die rechts langs de weg staan .