Dichte mist kan ook komende dagen voor verkeershinder zorgen

Komende dagen is er opnieuw grote kans op dichte mist in de ochtend. Het is rustig herfstweer en er staat weinig wind, wat ideale omstandigheden zijn voor nevel, mist en laaghangende wolken, meldt Weeronline. Vooral woensdag en donderdag ontstaat regionaal hardnekkige mist die maar langzaam oplost.

Dinsdag waarschuwde het KNMI voor dichte mist in Zeeland en Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Plaatselijk was het zicht beperkt tot 200 meter. Rijkswaterstaat vroeg aan automobilisten om rekening te houden met de mist.

Dichte mist is normaal voor deze tijd van het jaar. De zon heeft minder kracht en het weer is rustig, waardoor mist lang blijft hangen.

ANP