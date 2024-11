Koude en mistige start van de week, maar zon breekt later door

Nederland begint de week grijs en mistig. Maandagochtend hangt er op veel plaatsen dichte mist, vooral in het zuidwesten trekt die pas later op. In het noordoosten, met name in Groningen en Friesland, blijft hardnekkige bewolking hangen, waardoor de temperatuur daar niet boven de 11 graden komt. Elders zorgt de zon lokaal voor 14 graden.

Dinsdag start met nachtvorst en ochtendmist, waarna de zon in de meeste regio's doorbreekt en het maximaal 12 graden wordt.

Woensdag en donderdag blijven kil en grijs. Op veel plaatsen blijft de mist de hele dag hangen, met temperaturen rond de 10 graden. In de loop van de dag kan de zon af en toe doorbreken, maar echt warm wordt het niet.

Vanaf vrijdag meer zon

Vanaf vrijdag krijgen we meer zon, terwijl de nachten koud blijven. Het weekend belooft daardoor iets aangenamer te worden.