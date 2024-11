Bereid je voor op kou en ruiten krabben: officiële nachtvorst op komst

Dit weekend kunnen we ons opmaken voor de eerste echte kou van het najaar. Meteoroloog Jordi Huirne meldt dat de temperatuur in de nacht naar zondag flink kan dalen, met kans op lichte vorst. "Als dit in De Bilt lukt, is sprake van de eerste officiële vorst van dit najaar," aldus Huirne.

Zaterdagmiddag breekt de zon al door op veel plekken in het land, en 's nachts klaart het verder op. Voor wie zondagochtend vroeg op pad moet: warme kleding is geen overbodige luxe. Overdag blijft het zondag droog en zonnig met zo'n 12 graden, al kan het in het uiterste noordoosten bewolkt blijven.

Ook maandag belooft een zonnige dag te worden, maar de nacht ervoor kan het opnieuw licht vriezen. Huirne waarschuwt alvast: "Hier en daar dus ruiten krabben!" In het noordoosten kan de bewolking hardnekkig blijven hangen, terwijl het in zonnige gebieden iets warmer kan worden, met temperaturen tot 14 graden.

Mist en motregen op komst vanaf woensdag

Na een zonnige dinsdag, die start met wat mist, slaat het weer om. Vanaf woensdag verwacht Huirne een grijs en kil weerbeeld. "Bewolking, mist en soms motregen," voorspelt hij. Onder de wolken blijft het met zo’n 10 graden fris, maar als de zon er nog even tussendoor piept, kan het iets aangenamer aanvoelen.