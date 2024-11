Code geel door dichte mist: plaatselijk zicht minder dan 200 meter

In delen van Nederland geldt dinsdagochtend code geel vanwege dichte mist. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel is het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter, wat hinder veroorzaakt voor het verkeer.

De mist heeft invloed op de veiligheid van weggebruikers. Het KNMI adviseert automobilisten om hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

De verwachting is dat de mist in de loop van de ochtend zal verdwijnen, waarna de waarschuwing mogelijk wordt ingetrokken.