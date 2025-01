Dichte mist tijdens spits: vanavond lokaal, morgenochtend overal in het land

Automobilisten hoeven vanaf dinsdagavond geen rekening meer te houden met gladheid, maar dat betekent niet dat het 'gevaar' geweken is. Komende nacht en woensdagochtend ligt namelijk dichte mist op de loer. De mist kan volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne woensdag vooral in het zuidoosten lang blijven hangen. Richting het weekend wordt het weer frisser, maar keert ook de zon terug.

Met een westenwind stroomt dinsdagmiddag, -avond en -nacht steeds zachtere lucht ons land binnen. De koude lucht maakt plaats voor zachte, vochtige oceaanlucht. In de middag trekt een warmtefront over het land, wat vanuit het noordwesten zorgt voor steeds meer bewolking en motregen.

In het zuidoosten kan het aan het begin van de middag nog glad zijn als de motregen op een bevroren wegdek valt. Maar de temperatuur stijgt snel, dus in de tweede helft van de middag is gladheid geen probleem meer. De temperatuur ligt dan tussen de 8 graden in Den Helder en 2 graden in Maastricht.

Dooimist

Zachte lucht stroomt dinsdagmiddag en -avond ons land binnen en komt in contact met de koudere lucht. Omdat koude lucht relatief zwaar is, glijdt de relatief zachte lucht over het koude oppervlak, waardoor het even duurt voordat de kou is verdwenen. Bij het opstijgen van deze zachte lucht ontstaat snel lage bewolking en mist. Deze kan behoorlijk dicht worden, vooral in het zuidoosten waar nog sneeuw ligt en het aardoppervlak extra koud is. We spreken hier van zogenaamde 'dooimist'.

De kans is dan ook groot dat we komende nacht en woensdag een code geel krijgen voor dichte mist. Het noordoosten moet dinsdagavond al rekening houden met mist tijdens de avondspits. Tijdens de woensdagochtendspits kan het overal mistig zijn. Vooral in het zuidoosten kan de mist tot in de middag aanhouden. Er staat namelijk weinig wind, waardoor de mist maar langzaam verdwijnt.

Meer zon

Vanaf donderdag draait de wind naar de drogere zuidhoek, waardoor vooral in het zuiden van het land de zon weer kan doorbreken. Ook blijft het tot na het weekend droog. Wel kan er 's nachts mist en bewolking ontstaan, vooral vrijdag hebben we lang last van ochtendgrijs. Toch lijkt het dan wel sneller op te lossen door de drogere zuidenwind.

De temperatuur komt weer wat lager uit. Donderdag is het ongeveer 7 graden, vanaf vrijdag moeten we het doen met maxima tussen de 3 en 6 graden. 's Nachts kan het licht tot lokaal matig vriezen, met temperaturen van 0 tot -5 graden. Dat betekent dus ruitenkrabben, maar voor schaatspret is het waarschijnlijk niet koud genoeg.