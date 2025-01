Komende dagen grijs, koud en dikke mist: 'Verkeersbelemmerend'

Wie zit te wachten op de lente, moet nog even geduld hebben. Deze week is het grijs en kil, de temperatuur komt maar een paar graden boven het vriespunt. De komende dagen steekt bovendien een soms hardnekkige mist op, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Dinsdagochtend laat de zon zich nog heel even zien in de zuidelijke helft van het land, maar gedurende de dag nemen de wolken het over. Verder is het grijs en valt er wat motregen. Zeer lokaal kan het in het midden van het land wat gladheid ontstaan. Het kwik stijgt in Zuid-Limburg tot 2 graden, 5 graden in Utrecht tot 8 graden aan de kust. De zuidwestenwind is matig tot aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de avond en nacht blijft het miezerig en ontstaat op grote schaal mist.

Dichte mist en motregen

Woensdag hebben we de hele dag te maken met bewolking en mist. In de ochtend kan sprake zijn van verkeersbelemmerende dichte mist die tot in de middag blijft hangen. Ook valt wat motregen soms. Het wordt 3 graden in Zuid-Limburg tot 8 graden in de Randstad. Er staat weinig wind.

Vanaf donderdag draait de wind naar het zuiden, waardoor iets drogere lucht naar ons land komt. De zon breekt vooral in het zuiden wat vaker door, maar verder is het elke dag grijs door hardnekkige bewolking en mist. Het blijft een aantal dagen droog. Het wordt wel iets kouder. Donderdag is het nog 4 tot 7 graden, vanaf vrijdag wordt het 2 tot 5 graden.