Mogelijk schaatsen dinsdagochtend: in deze provincies is de kans het grootst

Er kan dinsdagochtend mogelijk geschaatst worden. In de nacht van maandag op dinsdag daalt de temperatuur tot ruim onder het vriespunt. Hoewel de vorst niet voldoende is om op natuurijs te schaatsen, kan er op opgespoten banen een laagje ijs ontstaan.

Meteoroloog Jordi Huirne meldt dat het in de kustgebieden afkoelt tot rond het vriespunt. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg gaat het matig vriezen, met temperaturen van -5 graden tot zelfs -10 graden in Zuid-Limburg. In die provincies is de kans om te kunnen schaatsen dan ook het grootst.

In de middag gaat het weer dooien

Wie wil schaatsen, moet vroeg in de ochtend op pad. Het gaat namelijk al snel weer dooien. "Heel lokaal kun je schaatsen en alleen in de vroege ochtend. In de middag gaat het flink dooien", zegt Huirne.

Dinsdagmiddag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe, en kan er wat motregen vallen. In het zuidoosten blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 1 graad in Zuid-Limburg en tot 8 graden in het noordwesten. In de nacht naar woensdag gaat het niet meer vriezen en ontstaat dichte mist. Woensdag is het bewolkt en kil en kan de (dichte) mist een groot deel van de dag blijven hangen. Het wordt 3 graden in Limburg tot 8 graden in het westen.