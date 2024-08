Nog steeds zomers warm, maar het blijft wisselvallig

Het wordt donderdag een wisselvallige dag die we beginnen met code geel in Noord-Brabant en Limburg. Toch mogen we volgens meteoroloog Dennis Wilt niet ontevreden zijn over de temperaturen en ook de komende dagen moeten we rekeninghouden met warme, maar wisselvallige dagen.

De dag begint met code geel in Noord-Brabant en Limburg. Daar valt in de ochtend in korte tijd veel neerslag, wat voor overlast kan zorgen. Ook zal er een klap onweer bijzitten, zegt Wilt. Uiteindelijk trekken deze buien in zuidoostelijke richting ons land weer uit.

In het noorden en het midden van het land hebben we door deze storing ook wolkenvelden, maar daar komt genoeg zonneschijn doorheen. De temperatuur ligt hier ook wat hoger met 21 graden op de Waddeneilanden en 25 graden in het binnenland.

De komende dagen blijft het weer wisselvallig. Vrijdag is er opnieuw veel ruimte voor de zon en liggen de temperaturen hoog. Het kan lokaal zo'n 28 graden worden in het binnenland. In het weekend gaat er een wind uit westelijke richting waaien en blijft het wat koeler.

Maar volgens Wilt mogen we niet ontevreden zijn. Normaal wordt het rond deze tijd van het jaar zo'n 22 of 23 graden en daar blijven we boven zitten, maar er zullen ook buien vallen.