31 graden en onweersbuien: broeierig weekend voor de deur

Wie vrijdagochtend naar buiten keek, viel het waarschijnlijk al op: het was behoorlijk mistig. De hele ochtend kwamen er meerdere mistbanken voor in het binnenland. Die lossen wel op en 's middags is er tijd voor de zon, met hoge temperaturen.

Het kwik stijgt naar 24 tot 28 graden. In het zuidoosten van Zeeland kan het plaatselijk zelfs 29 graden worden. De wind stelt maandag maar heel weinig voor. Ook het onthaal van de deelnemers van de Nijmeegse 4Daagse zal behoorlijk warm verlopen. In de stad kan het zo'n 26 graden worden.

Vrijdagavond en -nacht is het helder. In de westelijke helft van ons land komen sluierwolken voor en in het oosten en noordoosten wat mistbanken. De temperatuur daalt in het binnenland naar 14 graden. Aan zeeen in het zuidwesten wordt het zo'n 17 graden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig.

Broeierig

Wie zaterdag de deur uitgaat of staat te dansen op een festivalterrein, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. De dag begint met flink wat zon, maar in de loop van de dag trekken er meer wolken vanuit het zuiden het land binnen. Tegen de avond neemt ook de kans op een bui toe. De temperatuur loopt flink op naar 27 of 28 graden in het noorden en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind is matig uit het oosten tot zuidoosten.

Zondag wordt een broeierige dag. Er is ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten trekken in de loop van de dag enkele regen- en onweersbuien over het land. Voor de buien uit kan het kwik nog oplopen tot ruim boven de 25 graden. Voor de Zwarte Cross toch wel een dag om de weerberichten in de gaten houden. Vooral in dit deel van het land worden de zwaarste onweersbuien verwacht.

Volgende week is het wisselvallig met elke dag buien, maar ook van tijd tot tijd ruimte voor de zon. De temperatuur zakt geleidelijk terug naar zo’n 21 graden, bij een stevige wind uit zuidwestelijke richting.