Nog een paar zomerse dagen: later deze week dip op de thermometer

Ook maandag kunnen we nog genieten van het zomerse weerbeeld waar we sinds vorige week van profiteren. Het blijft de komende dagen zonnig met zomerse temperaturen, maar in de loop van de week komt er een dipje op de thermometer. In het weekend krijgen we landelijk ook weer te maken met enkele buien.

Maandagochtend begint vooral grijs, met temperaturen rond de 16 à 17 graden. In het oosten van het land trekt de plaatselijke mist en bewolking langzaam op en krijgt de zon vrij spel. In de loop van de ochtend volgt ook de rest van het land. Helemaal helder wordt het waarschijnlijk niet: in de middag kan er hier en daar een stapelwolk verschijnen. Het wordt een warme dag met temperaturen van 22 graden op de Wadden tot plaatselijk 28 graden in het zuiden en oosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Dinsdag belooft opnieuw warm te worden. Op veel plekken stijgt de temperatuur naar minstens 25 graden, en in het oosten en zuidoosten kan het zelfs 29 graden worden. De zon schijnt volop en het blijft droog, ideaal voor iedereen die nog van een zomerse dag wil genieten.

Vanaf woensdag minder warm

Woensdag verandert het weerbeeld. Er verschijnen meer wolkenvelden en de temperatuur daalt naar waarden tussen de 22 en 25 graden. Tot en met donderdag blijft het op de meeste plekken droog, maar de zomerse warmte raakt langzaam op de achtergrond.

Vanaf donderdag neemt de kans op buien verder toe. Het wordt dan nog iets koeler en van zomerse temperaturen is voorlopig geen sprake meer. Daarmee lijkt Nederland even in een dipje van het zomerweer terecht te komen.

Vrijdag en zaterdag houden we het waarschijnlijk niet droog en kan er verspreid over het land een bui vallen. Het kwik zakt op sommige plekken naar waarden tussen de 19 en 22 graden. Voor eind augustus zijn dat normale temperaturen. Het wordt dus niet overdreven warm, maar zeker ook niet fris.